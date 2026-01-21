In vendita la casa di Gene Hackman dove è morto con la moglie | il prezzo è scontato per non scoraggiare l'acquisto

È in vendita la casa di Gene Hackman a Santa Fe, dove l’attore e sua moglie sono deceduti nel febbraio 2025. La proprietà è proposta a un prezzo scontato, per facilitare l’interesse degli acquirenti. Si tratta di un’opportunità unica per chi desidera acquistare un immobile con un significato storico e culturale, in una delle zone più suggestive della città.

Si vende la residenza di Gene Hackman a Santa Fe, dove l'attore e la moglie sono morti a febbraio 2025. La proprietà è stata svuotata e riallestita, il prezzo non è alto per attrarre acquirenti.

