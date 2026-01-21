In ricordo della passione civile di Corrado Seller

In ricordo di Corrado Seller, una persona che, con umiltà e determinazione, ha vissuto la sua passione civile. La sua scomparsa, causata da una malattia difficile, rappresenta una perdita importante. Corrado non cercava riconoscimenti, ma il suo impegno e i valori che ha sempre sostenuto rimangono un esempio di integrità e dedizione.

Una malattia dolorosa ci ha portato via una persona preziosa. Corrado Seller non era di quelli che si mettono in vista ma sapeva da che parte stare. Agli inizi del manifesto a Roma, nei collettivi edili, Montesacro, Roma Nord, lui c’era, un compagno di poche parole ma sempre utili e precise. Poi si è allontanato da quella forma di impegno, ma ha riversato nel suo lavoro di dirigente e tecnico della Protezione civile la sua passione, la sua competenza professionale, il suo inflessibile senso di giustizia, il suo spirito di servizio come funzionario pubblico verso i cittadini e verso il territorio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In ricordo della passione civile di Corrado Seller Leggi anche: Alberto Castagna, il tenero ricordo della figlia Carolina: "Andavamo a pesca alle 4 di mattina, ci ha unito molto. Ancora oggi è una mia grande passione Mafia, Piantedosi: "Piersanti Mattarella esempio di passione civile"Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella fu vittima della mafia, un evento che segnò profondamente la storia italiana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Amiche vere. In ricordo di Sandra e Giuliana – Biblioteca Popolare Giardino; Commisso, il ricordo del Presidente Marotta; IL RICORDO DEL PROF. UNA FOTO, UNA DEDICA, UNA GRANDE PASSIONE; Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina. Il calcio Lo ricordo così: a bordo campo, quelle vissute da bambino nel vecchio Bentegodi, a seguire il Verona in Serie C, guardando con il muso nella rete i rigori calciati dall’infallibile Giulio Pellicari. Il Verona è stata la sua passione meno conosciuta ma, for - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.