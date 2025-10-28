Alberto Castagna il tenero ricordo della figlia Carolina | Andavamo a pesca alle 4 di mattina ci ha unito molto Ancora oggi è una mia grande passione

Nella puntata di martedì 28 ottobre de “La Volta Buona”, Caterina Balivo dedica un ampio spazio ad alcuni grandi nomi della televisione italiana. E tra questi, c'è anche Alberto Castagna. Per ricordare a dovere l'indimenticato conduttore di “Stranamore” e “I Fatti Vostri”, la conduttrice ospita. 🔗 Leggi su Today.it

