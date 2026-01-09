Da oggi è su Sky e NOW “Gomorra – Le Origini”, il prequel che racconta come è nato il potere criminale raccontato nella serie principale. La serie è uno spaccato della Napoli degli anni ’70 e ’80, quando la camorra napoletana stava attraversando una trasformazione radicale. Al centro della narrazione c’è don Pietro Savastano, il boss che nella serie originale ha dominato le prime stagioni. Qui viene interpretato da Luca Lubrano (Fortunato Cerlino lo aveva interpretato da adulto) e vedremo la nascita del suo clan. Accanto a lui c’è Imma Savastano, sua moglie destinata a diventare una figura chiave, interpretata da Tullia Venezia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - In Gomorra – Le Origini, si racconta anche la storia di Raffaele Cutolo? È nascosto dietro ‘o Paisano

Leggi anche: Pietro Savastano giovane: il trailer di Gomorra – Le Origini racconta la sua ascesa

Leggi anche: Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gomorra – Le origini Marco D’Amore | Parla ai giovani di oggi costretti a un mondo feroce; Gomorra – Le origini Marco D’Amore video intervista | Spero apprezziate il nostro coraggio fiero dei miei giovani attori; Gomorra – Le Origini recensione | l’ascesa criminale di Pietro tra le strade di una Secondigliano che sogna di diventare impero; Gomorra – Le origini Luca Lubrano video intervista | Il peso di essere Pietro Savastano Cerlino mi ha detto devi studiare.

"Gomorra – Le origini": recensione della serie Sky, un racconto di (de)formazione che racconta come si arriva a desiderare il potere - Recensione di Gomorra – Le origini: la serie Sky racconta l’adolescenza, l’ambizione e il desiderio di riscatto che portano a volere il ... alfemminile.com