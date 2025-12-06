Mykonos la convivenza l' ultima estate separati | la storia d' amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Tre anni fa finiva la lunga storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil, una delle coppie più social di sempre. La sorella di Chiara Ferragni e l'igienista dentale hanno vissuto il loro amore sotto i riflettori, complice la popolarità della sorella di Valentina e la condivisione della loro vita privata su Instagram. Ripercorriamo le tappe della loro storia dall'incontro a Mykonos nel 2009 all'addio del 2022. La vacanza a Mykonos. Estate 2009. Valentina Ferragni ha 18 anni e frequenta il liceo linguistico di Cremona. Contrariamente alla sorella, Chiara, che sta diventando popolare grazie al suo blog The Blonde Salad, Valentina vive una vita normale e lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

