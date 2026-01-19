Valentino Garavani, noto come uno dei più importanti stilisti italiani, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. Con la sua scomparsa si chiude un’epoca di grande influenza nel settore, lasciando un patrimonio di creatività e stile.

Valentino Garavani si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dai familiari. Aveva 93 anni. La notizia segna la perdita di una delle figure più iconiche della moda mondiale, l’uomo che ha trasformato l’eleganza italiana in un linguaggio riconoscibile e senza tempo. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, socio co-fondatore della maison ed ex compagno dello stilista. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle 11:00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio a Valentino, l’ultimo «imperatore della moda»

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

È morto Valentino, l'ultimo imperatore della modaValentino Garavani, noto stilista e figura iconica nel mondo della moda, è deceduto oggi all'età di 93 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it