Valentino Garavani, noto come l’ultimo imperatore della moda, si è spento all’età di 93 anni. Rinomato per la sua eleganza senza tempo e il contributo all’alta sartoria, ha rappresentato un’icona della moda italiana e internazionale. Nel 2007 aveva concluso la sua attività sulle passerelle, lasciando un’impronta indelebile nel settore. La sua figura resterà un punto di riferimento nel panorama della moda globale.

Lo stilista simbolo dell’eleganza italiana aveva 93 anni. Nel 2007 l’addio alle passerelle con l’ultima apparizione a Roma Roma – Il mondo della moda saluta Valentino Garavani, ultimo grande imperatore dell’alta sartoria italiana e internazionale. Lo stilista si è spento all’età di 93 anni, lasciando un’eredità artistica e culturale che ha segnato oltre mezzo secolo di eleganza, stile e creatività riconosciuti in tutto il mondo. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino Ludovico Clemente Garavani manifesta fin da giovanissimo una forte attrazione per la moda e il disegno sartoriale. Dopo i primi studi a Milano, tra figurino e lingue straniere, si perfeziona a Parigi, frequentando l’ École de La Chambre Syndicale de la Couture, vera fucina dell’alta moda francese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Valentino, addio all’ultimo imperatore della moda

È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare” - Il cordoglio di Meloni: "L'Italia perde una leggenda". ilfattoquotidiano.it