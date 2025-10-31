La Cassazione accoglie il ricorso sulla scarcerazione di Dassilva e rinvia la richiesta al Tribunale del Riesame

E' stato accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso, presentato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, sulla scarcerazione di Louis Dassilva l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli e nei cui confronti, lo scorso 15 settembre, si è aperto il processo davanti alla Corte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

