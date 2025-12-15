Imam rilasciato a Torino | corte d’appello accoglie il ricorso

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di accogliere il ricorso presentato da Mohamed Shahin, l'imam del quartiere di San Salvario, che era stato trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. La decisione segna un importante sviluppo nel caso, suscitando attenzione e discussioni sulla gestione delle questioni di immigrazione e tutela dei diritti.

La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, l'imam del quartiere di San Salvario, trattenuto nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai legali di Shanin, Gianluca Vitale e Fairus Ahmed Jama. L'imam era stato fermato lo scorso 24 novembre e trasferito nel cpr di Caltanissetta perché destinatario di un provvedimento di espulsione, firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per le frasi pronunciate in occasione di una delle manifestazioni pro pal in piazza Castello, secondo cui quanto accaduto il 7 ottobre, giorno della strage di Hamas, "non fu violenza".

Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin lascia il Cpr: così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi - L’uomo è stato fatto uscire dal Cpr di Caltanissetta, dove attendeva il rimpatrio in Egitto, e ora circola con un permesso di soggiorno provvisorio ... open.online

