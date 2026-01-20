Aurora boreale anche nei cieli del Veneto colori straordinari sul Lago di Garda

Da veronasera.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio, i cieli del Nord Est italiano sono stati attraversati da un evento insolito: l’aurora boreale ha colorato il cielo, raggiungendo anche le aree del Veneto e del Lago di Garda. Un fenomeno raro che ha offerto uno spettacolo naturale di grande suggestione, inatteso in questa regione.

Uno spettacolo raro e suggestivo ha sorpreso nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando una straordinaria aurora boreale ha colorato i cieli del Nord Est, spingendosi fino a latitudini decisamente insolite. Non siamo in Islanda, il fenomeno è stato osservato in numerose località del.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Il raro spettacolo dell'aurora boreale sul Lago di Garda (ma non è finita)

Leggi anche: Il raro spettacolo dell'aurora boreale sul Lago di Garda (ma non è finita)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: ? Lo spettacolo dell'aurora boreale (anche) nei cieli bresciani - BresciaToday; Una violenta tempesta solare porta l’aurora boreale anche nel Nord Italia. Tante le foto scattate in Trentino; Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsia; L'aurora boreale è tornata anche sui cieli del novarese.

aurora boreale anche neiVedremo ancora l’aurora boreale in Italia? Cosa aspettarsi dopo lo spettacolo nei cieli del Nord - Aurora boreale in Italia: quando può tornare visibile, quali condizioni devono verificarsi, se è un fenomeno pericoloso e come osservarla al ... alfemminile.com

aurora boreale anche neiL'aurora boreale visibile anche dalle Dolomiti. «Causata da una forte eruzione solare» - Il fenomeno visibile anche a basse latitudini. La tempesta valutata di livello 4 ma considerata «la più potente osservata dal 2003» ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.