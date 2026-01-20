Aurora boreale anche nei cieli del Veneto colori straordinari sul Lago di Garda

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio, i cieli del Nord Est italiano sono stati attraversati da un evento insolito: l’aurora boreale ha colorato il cielo, raggiungendo anche le aree del Veneto e del Lago di Garda. Un fenomeno raro che ha offerto uno spettacolo naturale di grande suggestione, inatteso in questa regione.

Uno spettacolo raro e suggestivo ha sorpreso nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando una straordinaria aurora boreale ha colorato i cieli del Nord Est, spingendosi fino a latitudini decisamente insolite. Non siamo in Islanda, il fenomeno è stato osservato in numerose località del.

