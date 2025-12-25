Mondiali 2026 Egitto e Iran contro il Pride Match di Seattle | È un insulto ai nostri valori Perché la partita rischia di saltare
Doveva essere un’occasione per ribadire il proprio “no” all’omofobia e schierarsi a fianco della comunità Lgbtq+. Eppure, quando mancano ancora più di sei mesi al calcio di inizio, la partita di venerdì 26 giugno dei prossimi Mondiali di calcio continua a essere solo e unicamente oggetto di polemiche. Il match si disputerà a Seattle, negli Stati Uniti, una delle città più attive sul fronte dell’attivismo per i diritti civili. È proprio lì, d’altronde, che nel 1969 partirono i Moti di Stonewall, considerati l’episodio che diede il via al movimento di liberazione omosessuale negli Usa. La beffa del sorteggio. 🔗 Leggi su Open.online
