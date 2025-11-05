A Cuba c’è un istituto nazionale che lavora sull’educazione sessuale e sentimentale per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e la formazione sull’uguaglianza di genere e sui diritti LGBTQ+. Si chiama Cenesex, esiste dal 1990 e collabora con Sinapsi, il centro di ateneo per l’inclusione dell’Università Federico II di Napoli. Siamo stati all’Avana, abbiamo parlato con sessuologhe, psicoterapeute, psichiatre, e con Mariela Castro Espín, direttrice del Cenesex e parlamentare, figlia di Raúl Castro e Vilma Espín. Ve lo raccontiamo qui. «Abbiamo cominciato a lavorare per i diritti delle persone trans già alla fine degli anni Settanta, quando il virus dell’HIV rappresentava un vero allarme sociale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cuba: l’educazione sessuoaffettiva e i diritti LGBTQ+ non sono un Gay Pride, ma uno stile sociale