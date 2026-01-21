Il Quarto ponte già divide Il Pd | opera dimezzata manca l’uscita dalla città

Il nuovo Quarto ponte di Lecco, attualmente a senso unico in entrata, continua a generare discussioni. Il Pd evidenzia come l’opera sia incompleta e priva di un’uscita dalla città, mentre i ritardi e le risposte insufficienti alimentano le critiche. Nonostante le promesse di miglioramenti da parte di Salvini e Fontana, la realizzazione rimane parziale, suscitando dubbi sulla conclusione e sulla funzionalità futura dell’infrastruttura.

Ritardi, silenzi e prese in giro. La promessa del vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, e del presidente lombardo, Attilio Fontana, che il nuovo Quarto ponte di Lecco, ora a senso unico in entrata e Lecco, diventerà a doppia corsia, non bastano a placare le polemiche su un’opera a metà. All’indomani della prima inaugurazione ufficiale di un’infrastruttura olimpica - il nuovo Quarto ponte di Lecco, o meglio la terza corsia del Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36 -, i dem lecchesi provano a guastare la festa del taglio del nastro tricolore. "Si tratta di un’opera incompleta, arrivata dopo anni di ritardi e di sostanziale disinteresse da parte di Regione e Provincia verso le infrastrutture strategiche del nostro territorio", attaccano i democratici di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

