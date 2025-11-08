Il Quarto ponte che divide Lecco | su una sponda il sindaco sull’altra il sottosegretario Per Gattinoni un’opera inutile

Lecco, 8 novembre 2025 – Il Quarto ponte della discordia. È il Quarto ponte di Lecco, in fase di ultimazione accanto al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36. L’opera al posto di unire, continua a dividere. Su sponde opposte restano, da una parte il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che lo definisce “mezzo ponte” e “ un’opera inutile ”, perché è a senso unico, solo in ingresso a Lecco e non in uscita; dall’altra, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, che assicura che verrà realizzato un upgrade per diventare a doppia corsia, come concordato. Il nodo degli stanziamenti . Peccato occorrano 20 milioni di euro da stanziare, in aggiunta ai 35 investiti per il ponte dimezzato, 3 anni di lavori e rampe di ingresso e uscita da costruire dove non c’è posto, rendendo molto difficile l’aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

