Lecco, la città non solo dei Promessi sposi, ma anche dei tre ponti e mezzo. Sono il Ponte Vecchio, il più antico che risale al Trecento, costruito sul tratto di Adda tra il lago di Como e il lago di Garlate; il Ponte Nuovo, inaugurato nel 1955, che segna il confine meridionale del ramo orientale del Lario in coincidenza del punto in cui l'Adda riprende il suo corso; il Terzo ponte della Statale 36, aperto nel 1985, dove l'Adda sfocia nel lago di Garlate. E poi c'è il "mezzo" ponte, cioè il Quarto ponte, in fase di realizzazione accanto al Terzo ponte in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina.

Il collegamento che divide. Il sindaco chiama a raccolta sul "mezzo" ponte in città