San Lorenzo stop al mercato esterno in 34 giornate Un modo per alleggerire il quartiere

Serrande abbassate e meno bancarelle in strada in alcuni momenti dell’anno, per dare respiro a uno dei quartieri più sotto pressione del centro storico. Nel 2026 il mercato esterno di San Lorenzo resterà chiuso in 34 giornate, distribuite tra lunedì di bassa stagione e il periodo delle festività. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: I my Universe portano la magia dei Coldplay al san Lorenzo mercato Leggi anche: Il 7 dicembre festa di fine cantiere al mercato di Sant’Ambrogio. Accordo fra San Lorenzo e Tpt La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. San Lorenzo, stop al mercato in 34 date nel 2026; Ok ai lunedì senza mercato. In San Lorenzo saranno 32: Il rione respirerà di più; Doppia mossa sul mercato del Castelforte San Lorenzo, ufficiali due rinforzi per il centrocampo; Mercato esterno di San Lorenzo, 34 giorni senza banchi nel 2026. Ok ai lunedì senza mercato. In San Lorenzo saranno 32: "Il rione respirerà di più" - L’assessore Vicini annuncia: "Avanti con i controlli: finora due sospensioni". msn.com

Mercato di San Lorenzo. Sicurezza: è ultimatum: "Ora tolleranza zero". E due banchi traslocano - Il primo passo è stato il faccia a faccia, convocato d’intesa con la prefettura, tra l’assessore allo Sviluppo ... lanazione.it

Buonanotte Arezzo! Ps. No, non è il mare. Lorenzo Sestini ci ha mostrato il panorama di Poti - facebook.com facebook

