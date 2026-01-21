Il prosciutto cotto fa venire il cancro?

Il prosciutto cotto è un alimento molto apprezzato nella cucina italiana, ma il suo consumo solleva spesso dubbi sulla salute. In particolare, si discute se ingerirlo possa aumentare il rischio di sviluppare il cancro, considerando la presenza di conservanti e processi di lavorazione. È importante conoscere i dati scientifici e le raccomandazioni per consumarlo in modo consapevole e moderato.

Il prosciutto cotto, insieme ad altri salumi e carni lavorate, è al centro di un dibattito che continua a far discutere scienziati e consumatori. Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito queste carni nel Gruppo?1 dei cancerogeni per l’uomo, la stessa categoria in cui compaiono.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Prosciutto cotto richiamato per Listeria, interviene il ministero della Salute: i marchi segnalati

Salumi come il fumo: perché l’OMS considera anche il prosciutto cotto un cancerogeno di Gruppo 1Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato i salumi, tra cui il prosciutto cotto, come cancerogeni di Gruppo 1, la categoria che include anche tabacco e amianto.

