Prosciutto cotto richiamato per Listeria interviene il ministero della Salute | i marchi segnalati

Nei giorni delle feste, il Ministero della Salute ha segnalato una serie di richiami alimentari per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes su salumi e arrosti pronti al consumo. I provvedimenti, pubblicati tra il 23 e il 24 dicembre, riguardano diversi lotti di prosciutto cotto, fesa di tacchino e arista al forno, con misure adottate in via precauzionale da produttori e grande distribuzione. L’allerta interessa prodotti venduti su scala nazionale. Nel dettaglio: Fior Fiore Coop – Arista al forno lotto 2541329 (produttore Rugger S.r.l., stabilimento IT 1048L CE, Santena); Lenti & Lode – Prosciutto cotto alta qualità lotti 2541327 e 2541328 (vaschette 120 g); Lenti – Gran fesa di tacchino arrosto lotto 2541330 (vaschette 100 g); Emilia Ovest Salumi – Salsiccia piccante lotto 908570 con più TMC tra 19122025 e 25012026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

