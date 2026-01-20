Salumi come il fumo | perché l’OMS considera anche il prosciutto cotto un cancerogeno di Gruppo 1

Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato i salumi, tra cui il prosciutto cotto, come cancerogeni di Gruppo 1, la categoria che include anche tabacco e amianto. Questa decisione, frutto di una revisione scientifica approfondita, ha suscitato discussioni sull’impatto di questi alimenti sulla salute e ha rappresentato un punto di svolta nel dibattito alimentare globale.

La decisione dell’OMS che ha cambiato il dibattito sull’alimentazione. Nel 2015 l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha acceso un faro destinato a non spegnersi più: dopo una revisione scientifica durata anni, salumi e carni lavorate sono stati inseriti nel Gruppo 1 dei cancerogeni, la stessa categoria che comprende tabacco, amianto e arsenico. Una classificazione che non misura la “pericolosità assoluta”, ma la solidità delle prove scientifiche che collegano questi alimenti allo sviluppo di tumori nell’uomo. Cosa significa davvero “cancerogeno di Gruppo 1”. Secondo l’ International Agency for Research on Cancer (IARC), organismo dell’OMS, il Gruppo 1 indica che esistono prove convincenti e sufficienti di un nesso causale tra esposizione e cancro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

