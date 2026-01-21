Il pronipote di D’Annunzio | Con l’Ai l’uomo riscopre la sua bellezza e punta verso l’assoluto
Il pronipote di D’Annunzio sottolinea come l’intelligenza artificiale rappresenti un percorso di riscoperta della propria umanità, guidando l’uomo verso obiettivi elevati. Questa tecnologia, se utilizzata con consapevolezza, può aiutarci a ritrovare la nostra essenza e a perseguire un senso di perfezione più profondo. Un approccio sobrio e riflessivo è fondamentale per valorizzare il potenziale dell’IA nel rispetto della nostra identità.
Argomenti discussi: Federico D'Annunzio: Mi sono sposato quattro volte (l'ultima sul torpediniere Puglia). Il Vate? Coerente, non fascista. Il suo Dna estratto da un fazzoletto
Federico D'Annunzio, discendente del Vate e imprenditore nel campo dell'industria dell'innovazione digitale, firma per le Edizioni San Paolo 'Habeas Corpus': 'Andiamo verso una nuova era, il Neurocene
Il RC BISENZIO LE SIGNE RISCOPRE D'ANNUNZIO TRA STORIA E INTIMITA' Una serata con Federico D’Annunzio, tra aneddoti inediti, per celebrare la cultura come strumento di pace. Nella suggestiva cornice di Villa Le Farnete a Comeana, martedì 13 Ge - facebook.com facebook
