Tufo riscopre la sua storia con un aperitivo culturale dedicato ai minatori

Un appuntamento diverso dal solito, pensato per unire memoria, identità e comunità. Il 5 dicembre, alle ore 18:30, la Sala Multimediale del Comune di Tufo ospiterà un aperitivo culturale dedicato alla storia delle antiche miniere di zolfo, alla vita dei minatori e alla devozione verso Santa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tufo riscopre la sua storia con un aperitivo culturale dedicato ai minatori

