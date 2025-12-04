I l nuovo volto del successo femminile ha 29 anni, viene dal Brasile e unisce la grazia di una ballerina alla mente di un genio matematico. Luana Lopes Lara è ufficialmente la donna “self-made” più giovane al mondo a diventare miliardaria, scalzando dalla classifica nomi del calibro di Taylor Swift. Ma la sua non è la classica storia da Silicon Valley: prima dei codici e della finanza, la sua vita era fatta di scarpette a punta e sbarre per esercizi. Alexandra Andresen, la più giovane miliardaria. guarda le foto Chi è Luana Lopes Lara: dalla danza al MIT di Boston. Nata in Brasile da una madre insegnante di matematica e un padre ingegnere, Luana ha imparato presto il valore della disciplina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalle scarpette a punta ai miliardi: la sua disciplina è nata alla sbarra, poi la passione per la matematica e un'intuizione hanno cambiato la sua vita