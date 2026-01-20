Kodaclips e Tvfuzz | una notte nello shoegaze made in Italy
I Kodaclips, band italiana di shoegaze, tornano dal festival Eurosonic Esns26 di Groningen e si esibiranno al Bronson Club di Madonna dell’Albero venerdì 23 gennaio. Durante l’evento presenteranno dal vivo il nuovo singolo “27”, in uscita per Bronson Recordings. Un’occasione per ascoltare in anteprima la loro proposta musicale e vivere una serata dedicata alla scena shoegaze italiana.
Di ritorno da Eurosonic Esns26 di Groningen, i Kodaclips fanno tappa al Bronson Club di Madonna dell’Albero venerdì 23 gennaio per presentare dal vivo “27”, il nuovo singolo in uscita per Bronson Recordings. In apertura i ravennati Tvfuzz, per una serata all’insegna dello shoegaze made in Italy.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
