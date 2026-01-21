Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 21 gennaio 2026 è di 0,163 €kWh. In questa pagina vengono fornite informazioni sull’andamento e le variazioni orarie del prezzo, offrendo un quadro aggiornato e preciso dell’andamento del mercato energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 21 Gennaio 2026, si attesta a 0,163 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 20 Gennaio 2026, il prezzo minimo registrato è stato di 0,122 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,194 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della primissima mattina (tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina tra le 8 e le 10 e nelle ore serali tra le 18 e le 20. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

