Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell'energia elettrica oggi, 29 Ottobre 2025, si attesta a 0,1145 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 28 Ottobre 2025, il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,0963 €kWh alle ore 12 e un valore massimo di 0,1400 €kWh alle ore 18. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quindi quelle centrali della giornata, mentre il picco di costo si è verificato nel tardo pomeriggio, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 29102025 0,1145 +0,041 28102025 0,1099 +0,049 27102025 0,1050 +0,021 26102025 0,0835 -0,011 25102025 0,0954 -0,058 24102025 0,1013 -0,014 23102025 0,1155 +0,014 22102025 0,1153 +0,028 21102025 0,1128 +0,013 20102025 0,1226 +0,020 19102025 0,1024 -0,009 18102025 0,1117 -0,005 17102025 0,1169 +0,005 16102025 0,1218 -0,005 15102025 0,1268 +0,025 14102025 0,1242 +0,001 13102025 0,1237 +0,018 12102025 0,1058 +0,005 11102025 0,1010 -0,019 10102025 0,1202 -0,006 09102025 0,1263 +0,012 08102025 0,1145 -0,018 07102025 0,1126 +0,015 06102025 0,0973 +0,020 05102025 0,0777 -0,019 04102025 0,0976 +0,016 03102025 0,0961 -0,008 02102025 0,1044 -0,013 01102025 0,1172 +0,005 30092025 0,1122 +0,003 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1104 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1242 Andamento del PUN.

