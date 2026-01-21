Il presidente eletto cileno José Antonio Kast ha annunciato la nomina di due ex avvocati di Augusto Pinochet ai ministeri di difesa e giustizia. Questa scelta ha suscitato reazioni e sollevato interrogativi sulla direzione delle politiche di sicurezza e diritti umani in Cile. La decisione evidenzia le posizioni del nuovo governo e il contesto politico del Paese, tra passato e prospettive future.

“Oggi presento una grande squadra di governo per affrontare tempi difficili”, ha dichiarato durante un evento pubblico Kast, che entrerà in carica l’11 marzo. Fernando Barros, 68 anni, assumerà l’incarico di ministro della difesa, mentre Fernando Rabat, 53 anni, sarà responsabile della giustizia e dei diritti umani. Entrambi hanno fatto parte del team legale del dittatore che ha governato il Cile dal colpo di stato del 1973 al 1990, e di cui Kast si definisce un ammiratore. Il regime di Pinochet è considerato responsabile della morte o della scomparsa di più di tremila persone, ma è ancora visto da alcuni in Cile come il simbolo dell’ordine e della sicurezza perduti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il presidente eletto cileno Kast affida la difesa e la giustizia a ex avvocati di Pinochet

Chi è José Antonio Kast: l’avvocato che sosteneva Pinochet è il nuovo presidente del CileJosé Antonio Kast, avvocato e figura politica di estrema destra, ha recentemente conquistato la presidenza del Cile.

In Cile vince l’ultraconservatore Kast, vicino a Milei e Meloni. È il primo presidente che votò a favore di Pinochet nel 1988José Antonio Kast, ultraconservatore vicino a Milei e Meloni, è stato eletto presidente del Cile al terzo tentativo, con il 58% dei voti.

