Chi è José Antonio Kast | l’avvocato che sosteneva Pinochet è il nuovo presidente del Cile

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

José Antonio Kast, avvocato e figura politica di estrema destra, ha recentemente conquistato la presidenza del Cile. Storicamente noto per il suo sostegno al regime di Pinochet, Kast rappresenta una svolta significativa nel panorama politico cileno, in vista di un referendum cruciale che determinerà il futuro del paese e la sua relazione con il passato autoritario.

chi 232 jos233 antonio kast l8217avvocato che sosteneva pinochet 232 il nuovo presidente del cile

© It.insideover.com - Chi è José Antonio Kast: l’avvocato che sosteneva Pinochet è il nuovo presidente del Cile

1988, Cile. Il Paese va verso il referendum decisivo per la permanenza al potere del generale Augusto Pinochet, in sella alla presidenza da quando, guidando il golpe dell’11 settembre 1973, aveva destituito il leader socialista Salvador Allende. Negli spot per il Sì di un referendum che il generale poi perderà appare l’appoggio esplicito di un 22enne studente di Giurisprudenza, José Antonio Kast, che definisce le mosse della dittatura “direttamente benefiche” per il Paese e i suoi coetanei. Kast, da figlio di ufficiale nazista a presidente. Ultimo di dieci fratelli, Kast è figlio di di Michael Kast (1924-2014), ufficiale della Wehrmacht nato in Baviera e fuggito dopo la Seconda guerra mondiale e la disfatta della Germania in seguito al rifiuto del “Certificato di Denazificazione” da parte delle autorità della Repubblica Federale Tedesca, che consentiva agli ex ufficiali di tornare alla vita civile e accedere alle cariche pubbliche senza preclusioni. It.insideover.com