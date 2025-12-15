In Cile vince l’ultraconservatore Kast vicino a Milei e Meloni È il primo presidente che votò a favore di Pinochet nel 1988

José Antonio Kast, ultraconservatore vicino a Milei e Meloni, è stato eletto presidente del Cile al terzo tentativo, con il 58% dei voti. Alla guida della Moneda, rappresenta una svolta politica, unendo il supporto dei partiti di destra e condividendo posizioni su immigrazione e sicurezza. È il primo presidente democratico del paese ad aver votato a favore di Pinochet nel 1988.

Arriva alla Moneda al terzo tentativo, a 59 anni, e con il 58% delle preferenze nel ballottaggio. L’ultraconservatore José Antonio Kast, grazie al compattamento dei partiti di destra, è il nuovo presidente eletto del Cile: affine ideologicamente al leader argentino Javier Milei e a Giorgia Meloni – specialmente sui temi di immigrazione e sicurezza -, è il primo presidente democratico che votò a favore di Pinochet nello storico plebiscito del 1988 che impedì al dittatore cileno di perpetuarsi al potere. Kast ha prevalso sulla comunista Jeannette Jara, che ha riconosciuto la sconfitta quando il Servizio Elettorale ha pubblicato i risultati con l’85% delle schede scrutinate, che la davano ferma al 42%. Ilfattoquotidiano.it

