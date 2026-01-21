Il Premio Tarlati celebra i protagonisti di enogastronomia e ospitalità

Il Premio Tarlati riconosce le eccellenze nel settore enogastronomico e dell’ospitalità, valorizzando professionalità e impegno nel territorio di Arezzo. L’evento, in programma il 21 gennaio 2026, vuole essere un’occasione per celebrare le figure che contribuiscono alla qualità e alla tradizione dell’accoglienza e della cucina locale. Un momento di riconoscimento e confronto per chi opera nel settore, con attenzione alla sobrietà e alla valorizzazione delle competenze.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Una serata per omaggiare i protagonisti dell’enogastronomia e dell’ospitalità in terra d’Arezzo. L’ Associazione Cuochi Arezzo organizza la ventottesima edizione del “Premio Guido Tarlati” che, istituito nel 1991 e conferito con cadenza biennale, tornerà a valorizzare professionisti di diversi settori che hanno contribuito a dare lustro alle eccellenze locali in Italia e nel mondo, diventando veri e propri ambasciatori di qualità, tradizione e innovazione. L’evento è fissato per lunedì 26 gennaio al ristorante Doccia in località Rondine di Arezzo e sarà strutturato tra due diversi momenti: una tavola rotonda alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

