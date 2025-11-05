L o si capisce anche da questa clip. Sarah Bernhardt non era un tipo banalmente simpatico, né alla mano. Ma era una star: la prima. Intorno alla sua figura controversa di donna libera, che non ha avuto paura di sfidare le convenzioni, si muove il film La divina di Francia, diretto da Guillaume Nicloux e interpretato da Sandrine Kiberlain, in arrivo nei cinema italiani dal 6 novembre. Leggi anche › Sandrine Kiberlain: «La mia divina Sarah Bernhardt» La divina di Francia, una clip del film su Sarah Bernhardt, prima star e musa di D’Annunzio, al cinema. La clip è ambientata nel cuore della notte: Sarah Bernhardt non ha alcuna intenzione di dormire («è spendendo se stessi, che si diventa ricchi»). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 6 novembre al cinema, il film racconta l'attrice francese, musa di D'Annunzio e rivale di Eleonora Duse: una donna stravagante, ribelle e anticonformista