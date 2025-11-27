Margherita Rebeggiani trionfa come miglior attrice al Premio Proietti

Fiumicino, 27 novembre 2025 – Una piccola grande stella, Margherita Rebeggiani, di Fiumicino, lunedì ha vinto il premio migliore attrice alla prima edizione del premio Proietti, premiata come miglior Attoreattrice 2025 per il Teatro. Premiati insieme a altri due attori Over, un compositore un drammaturgo, e Favino e Cortellesi. Margherita ha sbaragliato 18 finalisti top, portando onore e vanto, oltre che alla MTDA, a tutto il territorio Comunale, innalzandone il valore intrinseco culturale, rappresentato dalle sue eccellenti scuole. Margherita a ncor oggi studia presso il “the Next Level” di MTDA, percorso professionale costruito apposta per frazionare e separare i post diploma superiore dal gruppo classico MTDA, under 19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it