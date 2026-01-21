Il Piccolo Teatro di Prova | la nuova officina dei sogni all’Alessandrino

Il Piccolo Teatro di Prova, situato all’Alessandrino, apre le sue porte con un’inaugurazione dedicata alla prima stagione teatrale “Comici..al Piccolo”. Questo nuovo spazio d’essai si propone come un luogo di confronto e creatività, offrendo un’officina artistica per artisti e appassionati. Un’opportunità per riscoprire il teatro in un ambiente sobrio e autentico, pensato per valorizzare le proposte culturali del territorio.

Cosa: Inaugurazione e prima stagione teatrale “Comici..al Piccolo” del nuovo spazio scenico d’essai.. Dove e Quando: Via del Campo 16c (Roma), al via dal 25 gennaio 2026.. Perché: Una ex falegnameria trasformata in uno dei teatri più piccoli d’Italia per un’esperienza immersiva “fatta a mano”.. C’è un profumo che non abbandona mai veramente le pareti di una bottega, anche quando questa cambia anima. In via del Campo 16c, nel cuore del quartiere Alessandrino, quel sentore di legno e resina oggi incontra il velluto e la polvere di palcoscenico. Nasce così il Piccolo Teatro di Prova, una sfida artistica e artigianale che trasforma una storica falegnameria in uno dei centri culturali più intimi e raccolti del Paese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

