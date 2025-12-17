Nel teatro più piccolo d’Europa prende il via la nuova avventura di spettacolo cultura e comunità | terza data per Paolo Rossi

Il teatro più piccolo d’Europa si prepara a ospitare una nuova emozionante avventura di spettacolo, cultura e comunità. Dopo il successo delle prime due date, la richiesta del pubblico ha portato all’aggiunta di una terza recita, confermando l’entusiasmo e l’attesa per questo evento unico. Un’occasione imperdibile per vivere un momento speciale nel cuore di Noicattaro, in un contesto intimo e coinvolgente.

Paolo Rossi fa segnare il tutto esaurito in prevendita a Noicattaro e, di fronte a una richiesta di pubblico così immediata e forte, il Teatro Cittadino di Noicattaro aggiunge una terza recita: martedì 23 dicembre alle ore 18.00, che si affianca alle date già in programma.

