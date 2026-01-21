Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del Verdi

Il 21 gennaio 2026, al Teatro Verdi di Monte San Savino, si inaugura la stagione di teatro per famiglie Sciroppo di teatro© con “Il mio nome è Gian Burrasca”. L’attore racconta la storia del celebre personaggio di Vamba, offrendo un’occasione di intrattenimento e riflessione per adulti e bambini. Un appuntamento che unisce tradizione e spettacolo, nel rispetto della narrativa classica e delle atmosfere del teatro di qualità.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – . Con "Il mio nome è Gian Burrasca", dal classico di Vamba, inizia la stagione di teatro per famiglie Sciroppo di teatro© presso il Teatro Verdi di Monte San Savino. Al via presso il Teatro Verdi di Monte San Savino la rassegna di teatro per famiglie, bambini e ragazzi Sciroppo di teatro©, allo stesso tempo un percorso di welfare culturale che propone l'andare a teatro come esperienza di benessere, crescita e condivisione, un vero e proprio "sciroppo" per nutrire immaginazione, relazioni e curiosità fin dall'infanzia.

