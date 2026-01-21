Il Papa incontra i neocatecumenali | Grazie per il bene reso alla Chiesa

Il Papa ha incontrato i membri del Cammino neocatecumenale, esprimendo gratitudine per il contributo alla Chiesa. Nato dal Concilio Vaticano II, questo movimento è presente in 105 paesi, svolgendo un ruolo importante nell’evangelizzazione e nella crescita della comunità cristiana. La visita sottolinea l’importanza del cammino nella vita ecclesiale e nel sostegno alle attività di fede e di servizio.

Nato dal Concilio Vaticano II, il Cammino neocatecumenale è oggi in 105 Paesi, fulcro di evangelizzazione. Papa Leone XIV ha ricevuto oltre 1.000 catechisti, famiglie missionarie, presbiteri itineranti del Cammino neocatecumenale, accompagnati dall’equipe responsabile internazionale, Kiko Argüello - l’iniziatore del Cammino - Maria Ascensión Romero e padre Mario Pezzi. Il Cammino neocatecumenale è un itinerario di riscoperta del Battesimo e di iniziazione cristiana postbattesimale, frutto del Concilio Vaticano II, nato come provvidenziale risposta alla desacralizzazione, scristianizzazione e crisi di fede che hanno segnato la società dell’uomo negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Laverita.info

