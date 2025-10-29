Ops guardate bene Papa Leone incontra il patriarca della chiesa assira il buffo retroscena sulla foto

Caffeinamagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV, al secolo John Prevost, è il primo pontefice statunitense della storia e uno dei più giovani mai eletti al soglio di Pietro. Nato a Chicago nel 1959 da una famiglia di origini canadesi e irlandesi, ha sempre incarnato un’idea di Chiesa moderna e vicina alla gente comune, capace di unire profondità teologica e un tono semplice, spesso ironico. È stato eletto nel maggio 2025, dopo la morte di papa Francesco, e fin dai primi giorni del pontificato ha mostrato uno stile diretto, sorridente ma anche schietto, legato alle sue radici americane e al linguaggio immediato della sua città natale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bper: Papa, bene andamento ops Sondrio, attese adesioni sopra 50% - Rispetto alle adesioni fin qui registrate dall'ops sulla Popolare di Sondrio, 'sono molto ... ilsole24ore.com scrive

Papa, ad Bper: “Esposti a Consob? C’è dialogo costante con le autorità” - L’11 luglio è sempre più vicino: quel giorno, salvo proroghe, a Piazza Affari terminerà l’offerta pubblica di scambio (Ops) di Bper sulla Popolare di Sondrio (Bps). Da repubblica.it

Papa (Bper): «L’Ops su Sondrio è strategica, andiamo dritti per la nostra strada» - «Abbiamo provato il dialogo, ora andiamo dritti per la nostra strada». Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ops Guardate Bene Papa