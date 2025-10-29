Ops guardate bene Papa Leone incontra il patriarca della chiesa assira il buffo retroscena sulla foto

Papa Leone XIV, al secolo John Prevost, è il primo pontefice statunitense della storia e uno dei più giovani mai eletti al soglio di Pietro. Nato a Chicago nel 1959 da una famiglia di origini canadesi e irlandesi, ha sempre incarnato un’idea di Chiesa moderna e vicina alla gente comune, capace di unire profondità teologica e un tono semplice, spesso ironico. È stato eletto nel maggio 2025, dopo la morte di papa Francesco, e fin dai primi giorni del pontificato ha mostrato uno stile diretto, sorridente ma anche schietto, legato alle sue radici americane e al linguaggio immediato della sua città natale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it