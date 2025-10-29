Ops guardate bene Papa Leone incontra il patriarca della chiesa assira il buffo retroscena sulla foto
Papa Leone XIV, al secolo John Prevost, è il primo pontefice statunitense della storia e uno dei più giovani mai eletti al soglio di Pietro. Nato a Chicago nel 1959 da una famiglia di origini canadesi e irlandesi, ha sempre incarnato un’idea di Chiesa moderna e vicina alla gente comune, capace di unire profondità teologica e un tono semplice, spesso ironico. È stato eletto nel maggio 2025, dopo la morte di papa Francesco, e fin dai primi giorni del pontificato ha mostrato uno stile diretto, sorridente ma anche schietto, legato alle sue radici americane e al linguaggio immediato della sua città natale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Amanti del vintage, oggi vi metto alla prova! Guardate bene questo bracciale: secondo voi è un Monet o un Napier? Scrivetelo nei commenti perché voglio scoprire quanto siete esperti di gioielli d’epoca! Chi indovinerà? La vostra opinione con - facebook.com Vai su Facebook
Bper: Papa, bene andamento ops Sondrio, attese adesioni sopra 50% - Rispetto alle adesioni fin qui registrate dall'ops sulla Popolare di Sondrio, 'sono molto ... ilsole24ore.com scrive
Papa, ad Bper: “Esposti a Consob? C’è dialogo costante con le autorità” - L’11 luglio è sempre più vicino: quel giorno, salvo proroghe, a Piazza Affari terminerà l’offerta pubblica di scambio (Ops) di Bper sulla Popolare di Sondrio (Bps). Da repubblica.it
Papa (Bper): «L’Ops su Sondrio è strategica, andiamo dritti per la nostra strada» - «Abbiamo provato il dialogo, ora andiamo dritti per la nostra strada». Riporta ilsole24ore.com