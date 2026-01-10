Papa Leone incontra i giovani di Roma | Una vita di link senza relazione ci delude siamo fatti per la verità e il bene

Papa Leone ha incontrato i giovani di Roma presso l'Aula Paolo VI e il sagrato di San Pietro, sottolineando l'importanza delle relazioni autentiche. Nel suo discorso, ha affrontato temi come la solitudine digitale, l'amicizia e la ricerca di senso nella vita dei giovani di oggi, evidenziando come una vita basata esclusivamente sui collegamenti online possa risultare insoddisfacente. Un invito a riscoprire i legami veri e a orientarsi verso la verità e il bene.

Il Pontefice ha incontrato i ragazzi romani in Aula Paolo VI e sul sagrato di San Pietro. Il discorso ha affrontato i temi della solitudine digitale, dell'amicizia e della ricerca di senso nella vita dei giovani contemporanei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Papa Leone XIV incontra le vittime di abusi del clero: “Ci siamo sentiti ascoltati” Leggi anche: “Ho cominciato una nuova relazione con Serena, quando ci siamo conosciuti ci siamo dimenticati di presentarci”: parla Manuel Bortuzzo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Papa Leone XIV incontra i giovani, l'appello del cardinale Reina; Papa Leone XIV incontra il vescovo di Foggia: attenzione sulla Capitanata e sul futuro dei giovani; Il Papa a sacerdoti e seminaristi dei Focolari: siate testimoni di speranza; Leone XIV: sabato 10 gennaio incontra i giovani romani in Aula Paolo VI. Leone XIV ai giovani, vivere come uomini e donne che hanno Cristo nel cuore - Tutto inizia sul piazzale davanti all' Aula Paolo VI con un saluto ai ragazzi infreddoliti, mentre all'interno esplode la festa dei giovani di Roma che incontrano Papa Leone XIV. acistampa.com

Il Papa incontra i giovani, ricordata la tragedia di Crans-Montana - Il Papa sta incontrando i giovani della diocesi di Roma. msn.com

Leone XIV: a volontari Giubileo, “giovani hanno bisogno di modelli sani che li indirizzino al bene” - "I giovani hanno bisogno di modelli sani, che li indirizzino al bene, all'amore, alla santità, come ci hanno mostrato le figure di San Carlo Acutis e di San Piergiorgio Frassati, canonizzati lo scorso ... agensir.it

RaiAccessibilità. . Arresto per il proprietario del locale di Crans-Montana: aveva ristretto le scale per aumentare la capienza; Meloni all'udienza di Papa Leone XIV per la fine del Giubileo; Lunedì ufficializzazione delle date del referendum sulla Giustizia. Ritrov - facebook.com facebook

Papa Leone XIV ha scelto l’attuale arcivescovo di Benevento, studioso di san Francesco e dell’eredità del Poverello, per guidare la Chiesa legata al patrono d’Italia. L’annuncio nel giorno di apertura delle celebrazioni per gli 800 anni della morte del santo. Su x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.