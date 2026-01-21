Il Napoli spinge per Chiesa possibile colpo last minute

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Federico Chiesa, con l'obiettivo di rafforzare l'ampiezza della rosa. La società azzurra sta cercando di finalizzare l'operazione, considerata un'opportunità last minute, sfruttando i contatti con il Liverpool e l'interesse di alcune figure di rilievo. La trattativa rappresenta un'opzione concreta per il club partenopeo, che mira a completare il roster in vista delle prossime competizioni.

Il Napoli prova a piazzare il colpo Chiesa. L'esterno del Liverpool, vecchio pallino del tecnico partenopeo Antonio Conte, può essere il colpo last minute di questi mercato invernale dei partenopei. "L'esperienza di tecnico e ds porta ad attendere ancora qualche giorno: gli esuberi della Premier finiranno sul mercato e a prezzo d'occasione. Su tutti, Conte spinge per Federico Chiesa, soprattutto se il Liverpool lo dovesse dar via in prestito".

