Dalla Juve al Napoli il colpo è possibile | Manna fiuta già l’affare

Il mercato del Napoli si concentra su opportunità di rafforzamento, con uno sguardo al passato e al presente del calcio italiano. Tra i nomi in circolazione, Fabio Miretti della Juventus potrebbe rappresentare un'interessante opzione per la mediana partenopea, in vista di un possibile trasferimento. La situazione si configura come una possibilità concreta, da monitorare attentamente nelle prossime settimane.

Il mercato del Napoli guarda al passato per costruire il futuro. Tra i nomi tornati d’attualità c’è quello di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus che sarebbe in uscita da Torino. Il club azzurro lo aveva già seguito in estate e ora valuta un nuovo affondo. La posizione del giocatore, la conoscenza diretta del ds Manna e le richieste economiche della Juve rendono il dossier attuale e concreto, in un momento chiave per ridisegnare il centrocampo. Un profilo che il Napoli conosce bene: occhi su Miretti. Il Napoli – secondo Tuttosport – torna a pensare a Fabio Miretti, un nome già circolato nelle scorse finestre di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dalla Juve al Napoli, il colpo è possibile: Manna fiuta già l’affare Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna fiuta il colpo dalla Bundesliga: affare a costo zero Leggi anche: Mercato Napoli, a queste condizioni si può fare: Manna fiuta l’affare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dall’Inter al Barcellona il colpo di gennaio è servito. Napoli-Juve 2-1, doppietta di Hojlund e Conte è primo - Rivivi il match - 1 oggi domenica 7 dicembre nel match della 14esima giornata ed è primo in classifica. adnkronos.com

Giaccherini: "Alla Juve emozioni incredibili. Napoli, un rammarico. Ma non è dipeso solo da me" - Ora Emanuele Giaccherini racconta il calcio da opinionista televisivo, ma prima di ritirarsi dalla sua carriera di giocatore ha avuto modo di conoscere a fondo i mondi di Napoli e Juventus. gazzetta.it

Serie A: Napoli-Juventus 2-1, Conte torna in vetta con super-Hojlund - match della 14a giornata di Serie A e torna in vetta dopo il sorpasso per una notte da parte dell'Inter. sportmediaset.mediaset.it

Conte mette Juve, Inter e Milan davanti al suo Napoli e Chivu risponde così. Secondo voi ha ragione il tecnico dei partenopei - facebook.com facebook

Era chiamata a rispondere a Milan, Napoli e Juve, tutte vincenti, e doveva farlo su un campo difficile: i nerazzurri portano a casa 3 punti d’oro, ci riescono con una prestazione sofferta ma soprattutto convincente e di carattere. E chiudono il 2025 in vetta. Grand x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.