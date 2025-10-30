Napoli possibile colpo a gennaio | arriva dalla Premier per il centrocampo
Dopo il grave infortunio rimediato da Kevin De Bruyne nel corso del match contro l’Inter, il Napoli sembra orientato ad intervenire sul mercato di gennaio per acquistare un nuovo centrocampista. Anche perché il belga dovrà stare ai box per almeno quattro mesi e il suo ritorno in campo non arriverà prima di febbraio. Oltre all’ex Manchester City, Antonio Conte dovrà fare a meno per alcune partite anche di Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’africa a partire dal 21 dicembre. Il Napoli pensa a Mainoo del Manchester United: ipotesi prestito a gennaio. Caccia ad un nuovo centrocampista in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Nelle scorse ore, in Inghilterra si era parlato di un possibile assalto del Tottenham per McTominay "Una fonte vicina al giocatore - fa sapere sky-sport.ch - ha smentito tutto": sospiro di sollievo per tutti i tifosi #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, il primo acquisto di gennaio potrebbe essere un centrocampista: il nome - Antonio Conte e la dirigenza azzurra sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte ... Lo riporta dailynews24.it
Napoli, Juanlu torna di moda: il Siviglia pronto a trattare a gennaio - Il Napoli torna su Juanlu del Siviglia per gennaio: trattativa possibile, valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Come scrive europacalcio.it
Il Napoli accelera per Juanlu Sanchez: accordo vicino per gennaio? - Il Napoli prepara una nuova offerta per Juanlu Sanchez dal Siviglia: contratto quinquennale e accordo vicino per gennaio 2026. europacalcio.it scrive