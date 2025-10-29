Filippo Bisciglia il racconto della malattia | Da piccolo non potevo camminare per il morbo di Perthes

Filippo Bisciglia è uno di quei volti che mettono subito buon umore, con il suo sorriso rassicurante, la voce pacata e quello sguardo che trasmette empatia. Da anni è uno dei conduttori più amati della tv italiana, grazie al grande successo riscosso dal reality Temptation Island, ma dietro il suo fascino tranquillo si nasconde una storia intensa, segnata dal dolore e dalla rinascita. Da bambino, infatti, Filippo ha dovuto affrontare una malattia rara che gli impediva di camminare, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita e di cui oggi parla con sincerità, rivelando una fragilità che lo rende ancora più vero e vicino alle persone comuni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Filippo Bisciglia, il racconto della malattia: “Da piccolo non potevo camminare per il morbo di Perthes”

