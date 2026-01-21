Il Messina devolve 2 euro di ogni biglietto venduto per i danni del ciclone
L'Acr Messina ha annunciato che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto in occasione della partita di domenica contro l'Acireale, a favore delle aziende e delle famiglie colpite dalle recenti mareggiate nella zona messinese. Un gesto di solidarietà volto a sostenere le comunità locali nelle difficili conseguenze del ciclone.
Lodevole iniziativa dell’Acr Messina, che devolverà 2 euro per ogni biglietto venduto per la partita di domenica contro l’Acireale alle aziende e alle famiglie colpite nella zona messinese dalle mareggiate degli ultimi giorni. Il presidente del club giallorosso Justin Davis dichiara: “Il cuore si.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Lotteria Italia: venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro EstrazioneDurante l’estrazione della Lotteria Italia, sono stati annunciati alcuni dei premi principali vinti a Roma e in altre località italiane.
Lotteria Italia 2026, premi e biglietti vincenti: a Roma venduto il biglietto da 5 milioni di euroA Roma è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia 2026, che ha conquistato il primo premio da 5 milioni di euro.
Canotte verdi sempre pronte a correre anche sotto le feste natalizie!!! 26 DICEMBRE : "Corsa di Santo Stefano" (Messina) 6km - Roberto De Domenico 24'17(4°cat) 28 DICEMBRE "Corri Peppe" gara goliardica di squadra, 5,4 km con partenza ad handicap - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.