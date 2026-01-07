A Roma è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia 2026, che ha conquistato il primo premio da 5 milioni di euro. La notizia conferma come la capitale continui a essere un punto di riferimento per questa tradizione italiana, offrendo opportunità di vincita e attese di fortuna per molti partecipanti.

E’ Roma la città italiana baciata dalla fortuna della Lotteria Italia 2026. Nella capitale, infatti, è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia 2026 che vince il primo premio da 5 milioni di euro. Il biglietto vincente è il numero SERIE T270462. A seguire i primi cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 e i tutti i premi finali. Lotteria Italia 2026 biglietti vincenti. L’Epifania che tutte le feste si porta via oltre a dolci e caramelle ha portato anche i premi della Lotteria Italia 2026. Durante lo speciale di Affari Tuoi – Lotteria Italia 2026 condotto da Stefano De Martino in prima serata su Raiuno sono stati annunciati i biglietti vincenti della della lotteria nazionale italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Lotteria Italia 2026, premi e biglietti vincenti: a Roma venduto il biglietto da 5 milioni di euro

