il mercato del napoli resta a parametro zero la figc ha rimandato la polpetta bollente alla lega

Il mercato del Napoli rimane invariato, con le trattative a parametro zero e la Figc che ha rinviato la questione alla Lega. In un contesto di stallo e incertezza, si prospettano possibili sviluppi che potrebbero influenzare le strategie del club e le opportunità di mercato. La situazione rimane in evoluzione, lasciando aperti diversi scenari per le prossime settimane.

Quando sembrava che il mercato del Napoli fosse bloccato e che Antonio Conte non potesse ricevere i rinforzi richiesti, ecco arrivare la mossa a sorpresa che cambia le carte in tavola. Grazie a un’idea del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli prova a far modificare la norma sul costo del lavoro allargato e dare nuova linfa alla sessione invernale. Il mercato di gennaio del 2026 è stato complicato dall’introduzione di un nuovo indicatore economico-finanziario, l’ Indicatore di Costo del Lavoro Allargato (Cla), che ha sostituito i parametri precedenti e stabilisce quanto spazio reale ci sia per operare sul mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e RomaIl mercato del Napoli potrebbe presto riaprirsi, dopo il sì della Lega al provvedimento proposto da De Laurentiis.

Napoli verso il via libera al mercato: scontro totale, oggi consiglio federale straordinario. Milan contrario, Inter, Juventus e Roma si astengonoUna scelta, però, che ha aperto una frattura profonda poiché il Milan ha votato contro, mentre Juventus, Inter e Roma hanno deciso di astenersi. Si tratta delle principali rivali del Napoli sia per la ... msn.com

Una norma per sbloccare il mercato del Napoli, la decisione nelle prossime orecalciomercato Napoli: la Lega Serie A potrebbe modificare la norma e sbloccare la possibilità di acquistare senza vincoli. internapoli.it

Sblocco mercato del Napoli, scontro De Laurentiis con Chiellini e Marotta. I due sperano che la modifica salti Tuttosport. Oggi consiglio straordinario Figc. La Lega ha approvato la modifica ma col voto contrario del Milan e astenuti Inter Juve e Roma. Chiellini - facebook.com facebook

Premesso che poco ci credo, ma onestamente va fatto mercato solo se dovessimo battere il Chelsea mercoledì prossimo. Perché questo Napoli, con 1 partita a settimana dal 7 febbraio in poi, ha tutte le armi per arrivare nelle prime 4. E sono pochissimi (amme x.com