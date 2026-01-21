Il medico e senatore dem Matt Klein | Renée Good viva per 8 minuti dopo gli spari ma gli agenti dell’Ice hanno bloccato i soccorsi

Il medico e senatore dem del Minnesota Matt Klein ha riferito che Renée Good è rimasta viva per otto minuti dopo essere stata colpita, ma i soccorsi sono stati ostacolati dagli agenti dell’Ice, che avevano aperto il fuoco. Questa testimonianza evidenzia le difficoltà e le complicazioni nelle operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza legate alle attività dell’Ice.

Il medico e senatore democratico del Minnesota Matt Klein ha detto durante un comizio che Renée Good era ancora viva quando un dottore si è offerto di soccorrerla ma è stato bloccato dagli agenti dell’Ice, gli stessi che le avevano sparato poco prima. “Ho appreso da un servizio della Npr che la donna era ancora viva dopo essere stata colpita. Ha avuto polso per otto minuti”. La donna aveva 37 anni ed è stata uccisa dalla polizia federale di frontiera durante un fermo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minnesota, la rivelazione shock di un medico su Renée Good. Era ancora vivaOtto minuti dopo essere stata colpita la donna era ancora viva, un agente dell'ICE avrebbe impedito l'intervento di un medico ... tg.la7.it

Renée Good, nuove rivelazioni sull’omicidio: Era ancora viva, le accuse del medico e senatore Matt KleinIl caso Renée Good si arricchisce di nuovi dettagli inquietanti: il senatore e medico Matt Klein parla di soccorso negato mentre la donna era ancora viva. gay.it

