Renee Good la donna uccisa a Minneapolis era viva quando l' Ice ha bloccato un medico

Renee Good, vittima di un tragico episodio a Minneapolis, era ancora in vita quando le autorità dell’ICE hanno impedito l’intervento di un medico che si era offerto di assisterla. Questa vicenda solleva interrogativi sulle circostanze e le decisioni prese durante quell’evento, evidenziando le implicazioni di interventi che hanno avuto un impatto diretto sulla sua vita.

Renee Good era ancora in vita quando gli agenti dell'Ice hanno impedito l'intervento di un medico che si era offerto di aiutarla. A ricostruirlo è il New York Times, sulla base dell'analisi delle chiamate di emergenza e dei filmati dell'incidente. Dalle immagini si vede un uomo che, subito dopo gli spari, chiede agli agenti di poterle controllare il polso. Alla richiesta viene opposto un rifiuto secco. L'uomo precisa allora di essere un medico, ma anche questa spiegazione non cambia la risposta degli agenti, che ribadiscono di non essere interessati. Quando i soccorritori arrivano sul posto, Renee Good non respira più ma presenta ancora un polso irregolare.

Renee Nicole Good, chi è la donna uccisa a Minneapolis dall’Ice - Aveva 37 anni ed era madre di tre figli Renee Nicole Good, la donna uccisa a colpi di pistola mercoledì a Minneapolis da un agente dell'Ice, l'Ufficio ... lapresse.it

Renee Good, la donna uccisa a Minneapolis "era viva quando l'Ice ha bloccato un medico" - Renee Good era ancora in vita quando gli agenti dell’Ice hanno impedito l’intervento di un medico che si era offerto di aiutarla. msn.com

News - Minneapolis. Era ancora viva. E un medico è stato fermato dall’ICE 17/1/2026

L’uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis e le proteste negli Stati Uniti contro le violenze dell’ICE. L’analisi di Caitlin Dickerson, giornalista dell’Atlantic e Premio Pulitzer dal racconto di Gregorio Romeo - facebook.com facebook

Nuovi scontri a Minneapolis. A una settimana dalla morte di Renee Good, uccisa da un poliziotto dell'immigrazione con tre colpi di pistola al volto, durante una protesta in strada, l'Immigration and Customs Enforcement ha fermato un'automobile con una donn x.com

