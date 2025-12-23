Il Lions Club Rubicone accoglie i soci Denis Gori e Antonietta Capanni

Il Lions Club Rubicone ha recentemente accolto due nuovi soci, Denis Gori e Antonietta Capanni, durante la cena degli auguri all’hotel Savini di Bellaria Igea Marina. L’evento, caratterizzato da un clima amichevole e conviviale, ha rappresentato un momento di condivisione e solidarietà tra i membri del club. Denis Gori, avvocato di Savignano sul Rubicone, e Antonietta Capanni, professionista di Santarcangelo, si sono uniti al gruppo con entusiasmo e impegno.

Durante la cena degli auguri svoltasi all'hotel Savini di Bellaria Igea Marina, in un clima festoso e amicizia, il Lions Club del Rubicone ha festeggiato l'ingresso di due soci: l'avvocato Denis Gori, bellariese con lo studio a Savignano sul Rubicone e Antonietta Capanni professionista santarcangiolese. Entrambi sono conosciuti e stimati dal club: Denis Gori è stato presidente nel 2016, durante la sua permanenza interrotta per motivi lavorativi e personali; Antonietta Capanni ha frequentato per oltre dieci anni il club con il compianto dottore Fabio Franceschi che è stato socio e presidente nel 2013.

