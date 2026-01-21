Il Leoncavallo non si trasferirà più in via San Dionigi a Porto di Mare. La decisione è stata confermata tramite una determinazione dirigenziale del Comune di Milano, che ha istituito una commissione per valutare le proposte ricevute a seguito dell’avviso pubblico. La scelta riflette un cambio di indirizzo rispetto ai piani precedenti e sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.

Il centro sociale non ha presentato una documentazione integrativa richiesta dal Comune ed è stato escluso dalla commissione che valuterà le altre proposte pervenute per lo spazio Il Leoncavallo ha abbandonato l'idea di trasferirsi in via San Dionigi, a Porto di Mare. Lo si apprende da una determinazione dirigenziale con cui il Comune di Milano ha nominato la commissione che valuterà le proposte pervenute all'amministrazione dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico. Secondo quanto viene riferito dal Comune, all'avviso pubblico hanno risposto in quattro: Pontile di Mora, La Ginestra, Mamme antifasciste del Leoncavallo e Legno Pallets Servizi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

