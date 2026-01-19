La Juventus sta preparando il trasferimento in prestito di Crapisto, giovane talento classe 2006. L’operazione, ancora in fase di definizione, prevede una formula di prestito che consentirà al giocatore di acquisire esperienza in una nuova realtà. Questa scelta fa parte della strategia della società di sviluppare i giovani e favorire il loro percorso di crescita nel calcio professionistico. Maggiori dettagli sul club di destinazione saranno comunicati nelle prossime settimane.

il giocatore classe 2006 e qual è la formula dell’affare. La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte delle uscite per quanto riguarda i propri giovani talenti, cercando soluzioni che garantiscano minutaggio e crescita internazionale. L’ultimo nome sulla lista delle partenze è quello di Francesco Crapisto, centrocampista promettente che si appresta a vivere la sua prima esperienza lontano da Torino. Missione in Spagna: destinazione Conquense. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le strade tra la Juventus e il giocatore classe 2006 sono destinate a separarsi momentaneamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà

Leggi anche: Mercato Juventus, sfuma definitivamente l’obiettivo: l’attaccante è ad un passo dalla Francia. Ecco dove si trasferirà in prestito secco

Muriel torna in patria! Nuova avventura per il colombiano, accordo raggiunto. Ecco dove si trasferiràMuriel torna in patria: l’attaccante colombiano ha raggiunto un accordo e si trasferirà in una nuova squadra in Sud America.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

In Svizzera in prestito: Juve, la decisione sul talento della Next Gen - I bianconeri, reduci dall'importantissimo successo sull' Ascoli e dal conseguente quindi posto in classifica (a pari merito con il Campobasso), sono attiv ... tuttosport.com