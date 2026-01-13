Muriel torna in patria! Nuova avventura per il colombiano accordo raggiunto Ecco dove si trasferirà

Muriel torna in patria: l’attaccante colombiano ha raggiunto un accordo e si trasferirà in una nuova squadra in Sud America. Dopo aver giocato all’estero, questa scelta segna un ritorno alle origini per il calciatore. La sua esperienza internazionale arricchirà il campionato locale, offrendo agli appassionati nuove emozioni. Ecco i dettagli sul club e la nuova avventura che lo attende nel calcio sudamericano.

Muriel torna in patria! Nuova avventura per l’attaccante colombiano, accordo trovato. Ecco dove andrà a giocare Il calcio sudamericano si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli prediletti. Luis Muriel è pronto a tornare in Colombia. La notizia, che ha il sapore dolce del “ritorno alle origini”, scuote il mercato invernale: l’accordo con il Junior . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

